Газовый баллон вынесли из горящего дома в Карелии

Пожар произошел утром 2 октября в Кеми, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.45 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в дачном доме на ул. Береговой. В 11.55 пожар ликвидирован.



Дача сгорела.



Пожарные вынесли из дома один газовый баллон.



Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.