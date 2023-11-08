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Узнали, где на Северо-Западе усопших закопают дешевле всего

Новости. Общество
16:15, 09 Ноября 2023
фото: © David_Bokuchava / Istockphoto

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Эксперты рассказали, сколько стоит могила на Северо-Западе России в разрезе регионов.

Цены на рытье могил в разных регионах Северо-Западного федерального округа отличаются и притом существенно.

Согласно данным Росстата, разница в стоимости погребальной ямы в одном городе может быть почти в шесть раз выше, чем в другом. Где копают самые дешевые и дорогие ямы, а также почему такой разброс цен, разбирался «ФедералПресс». 

Дешевле всего выроют могилу в городе Черняховске Калининградской области. Копатели возьмут за это 3 131 рубль. За 3 863 рубля организуют яму в городе Остров Псковской области. На Валдае  та же услуга будет стоить дороже — четыре тысячи рублей, в Великом Новгороде — 5 899 рублей. 

Замыкают пятерку Великие Луки. Там рабочие берут 6 245 рублей.

Те же услуги, но значительно дороже оказывают в Гатчине (18 142 рубля), Апатитах (17 748 рублей), Выборге (16 658 рублей), Советске (15 173 рубля), Великом Устюге (14 763 рубля).

При этом за год услуги копателей во многих городах Северо-Запада выросли. Как сообщает информагентство, наиболее резкий скачок стоимости за услугу произошел в Сегеже, где в сентябре прошлого года можно было вырыть могилу за 4,5 тысячи рублей, а в сентябре текущего года - уже за 9 тысяч рублей. Также почти наполовину повысилась цена в Сыктывкаре — с 6 550 до 11 700 рублей, в Ухте — с шести тысяч до 10 554 рублей, в Котласе — с 6 488 до 9 425 рублей.

В некоторых городах сумма за год никак не изменилась. Например, на Валдае два года копают могилы за четыре тысячи рублей, в Североморске — за 11 570, в Волхове — за 7 533 рубля, в Тихвине — за 12,5 тысячи рублей, в Тосно — за 12 470, в Великом Новгороде — за 5 899 рублей.

Средняя цена уменьшилась в этом году по сравнению с прошлым только в городе Остров Псковской области: с 3 882 до 3 863 рублей.

Специалисты разъяснили, почему стоимость на одну и ту же услугу может сильно отличаться.

Организацией похорон занимаются муниципальные предприятия, рассказала информагентству «ФедералПресс» исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. 

Эксперт отметила, что цена зависит от многих факторов и объективных причин, в том числе от грунта и состояния кладбища. Кроме того, похоронные компании могут включать в эту услугу и дополнительные работы.

Председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев объяснил причину, по которой в более крупных населенных пунктах цена выше, чем в небольших городах.

По его словам, все дело в том, что на муниципальные предприятия возложена необходимость содержать кладбища и социальные обязательства, например, бесплатные похороны для малоимущих.

Размер федерального пособия на погребение составляет 7 793,5 рубля. Эти деньги не окупают стоимость услуги. В результате муниципальные похоронные предприятия пытаются издержки добавить в цены на услуги «рытье могил» и «изготовление гроба». В связи с чем в более крупном населенном пункте издержек больше, поэтому предприятие, чтобы выкрутиться, повышает цену на услугу, пишет «ФедералПресс».

 

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