Где в Карелии сосредоточена основная масса "обманутых дольщиков" и как ими не стать? – наше расследование

Насколько остро стоит в Карелии проблема недобросовестных застройщиков, - мы провели собственный анализ ситуации.

Карелию однозначно нельзя назвать регионом повышенной опасности для дольщиков. Чтобы не быть голословными, обратимся к цифрам: на конец прошлого года в официальном реестре "обманутых дольщиков" числилось всего два десятка человек. На всю Карелию.

Основная масса официальных "жертв недобросовестных застройщиков" Петрозаводска на сегодняшний день сосредоточена в так называемом Новом Сайнаволоке. С 2013 года с гражданами и юридическими лицами заключались соглашения по схеме, называемой "пирамида": когда члены кооператива оплачивали строительство не своего жилья, а домов граждан, ранее вступивших в кооператив. В итоге, пайщики вносили деньги, но лишь одна треть из них получила жилье, остальные лишились денег и не получили долгожданные квадратные метры.

Второй пример – строительство дома на улице Паустовского в Петрозаводске тоже датируется 2013 годом. Тогда покупатели квартир перевели 23 миллиона рублей неким братьям-застройщикам, которые они потратили на личные нужды. Кроме того, одну из квартир в строящемся доме продали дважды. Было уголовное дело о мошенничестве, суд, приговор.

Истории давние и не делающие погоды на карельском рынке строительства жилых домов, но они ясно говорят о том, что к выбору застройщика покупателям квартир нужно подходить со всей внимательностью и осторожностью.

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