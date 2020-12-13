Гель для душа и дезодорант могут стоить свободы 18-летнему жителю Петрозаводска

В Карелии молодой человек совершил хищение в магазине прямо на глазах у продавцов, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске молодой человек совершил грабеж в магазине. Он взял с полки гель для душа и дезодорант на сумму 299 рублей. Выбранные товары житель карельской столицы спрятал под одежду. Продавцы это заметили и попросили петрозаводчанина вернуть неоплаченные предметы либо пройти с ними на кассу.

Просьбу молодой человек проигнорировал, сказал, что ничего не брал, затем вышел из магазина. После этого сотрудники магазина просмотрели записи камер видеонаблюдения – на них был зафиксирован факт преступления, и обратились в полицию с заявлением.

Полицией установлен подозреваемый в грабеже – 18-летний петрозаводчанин, ранее неоднократно судимый за кражи. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.