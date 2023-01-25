Гендиректор АО «ПСК» Игорь Ширшов: «Без отключения потребителей не обойтись»

Генеральный директор Прионежской сетевой компании рассказал о ситуации с отключениями электроэнергии в Пряженском районе.

В прошлом году было много жалоб от жителей поселка Чална в Пряжинском районе на постоянные отключения электроэнергии. Игорь Ширшов рассказал о данной ситуации.

По его словам, в поселке Чална уже многие годы жители вынуждены были часто сидеть без электричества, так как ЛЭП, питающая его, имела очень высокую степень износа. Она была построена еще в советские годы и годами не ремонтировалась.

«Линия протяженная, идет по лесному массиву. Надо было строить новую. Тем более, что в Чалне идет активное строительство новых домов, а это значит, что потребление электроэнергии постоянно растет. И к этой ЛЭП присоединены еще местечки Падозеро – это тоже Пряжинский район - и Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки в Прионежском районе. В прошлом году у нас появилась возможность - при существенной поддержке правительства Карелии – начать строить новую ЛЭП. Сейчас все работы там выполнены на 85%. Строительство продолжим в июле-октябре этого года. К сожалению, без отключения потребителей тут не обойтись. Еще раз приносим свои извинения людям за доставленные неудобства и просим с пониманием подойти к ситуации», - сказал Генеральный директор Прионежской сетевой компании.

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