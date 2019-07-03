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Новости. Общество
12:23, 03 Июля 2019
фото: Петрозаводский городской совет

Геннадий Боднарчук поддержал решение главы Карелии об отзыве законопроекта о монетизации льгот

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Председатель Петросовета, секретарь петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук поддержал решение главы Карелии Артура Парфенчикова отозвать из Заксобрания законопроект премьер-министра правительства республики об изменении мер социальной поддержки.

"Вопрос внесения каких-либо изменений в нормативные документы, регламентирующие предоставление льгот, всегда очень непростой, так как он напрямую затрагивает интересы самых социально незащищенных категорий граждан. В связи с этим подход к принятию подобных решений требует самой тщательной и кропотливой предварительной подготовки, ответственной проработки на всех уровнях, широкого общественного обсуждения. Любая малейшая недоработка может привести к роковым ошибкам и как результат – к ухудшению положения граждан, нуждающихся в реальной помощи", – отметил Геннадий Боднарчук. 

По словам председателя Петросовета, законопроект, представленный накануне на заседании парламентской фракции "Единая России", затрагивал интересы многих жителей республики, пользующихся социальными льготами.

В их число попадали ветераны, проживающие в Петрозаводске. В ходе обсуждения председатель Законодательного собрания РК Элиссан Шандалович и представители депутатского корпуса от "Единой России" высказали свои опасения о возможных рисках, привели весомые аргументы, которые были услышаны.

"В итоге главой Карелии Артуром Парфенчиковым принято взвешенное и, на мой взгляд, единственно правильное решение – отозвать данный документ. Это яркий пример конструктивного взаимодействия депутатов от партии "Единая Россия" и правительства республики Карелии. Уверен, подобный открытый и честный диалог с участием всех заинтересованных сторон является основой всей совместной работы, в том числе и в направлении дальнейшего совершенствования механизмов социальной поддержки населения", – заключил Боднарчук. 

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Комментарии

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тетка
2019-07-03 12:51:37
Это не его вопрос. Пусть лучше про маршрутки расскажет. Про цены и когда в них можно будет картой расплачиваться.
кир
2019-07-03 12:33:22
Богатеи макуху качают и готовы удавиться за свои копейки. А вы повелись и поддержали, хотя ваше положение не ухудшится.Также как с "Невским пассажем" стаей побежали одного богатея поддерживать, который всё получил от системы, которой служил. :)
zanoza
2019-07-03 12:28:52
А что ему ещё остаётся делать! Нужно же хоть как-то спасать свою  репутацию!
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