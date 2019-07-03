Геннадий Боднарчук поддержал решение главы Карелии об отзыве законопроекта о монетизации льгот

Председатель Петросовета, секретарь петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук поддержал решение главы Карелии Артура Парфенчикова отозвать из Заксобрания законопроект премьер-министра правительства республики об изменении мер социальной поддержки.

"Вопрос внесения каких-либо изменений в нормативные документы, регламентирующие предоставление льгот, всегда очень непростой, так как он напрямую затрагивает интересы самых социально незащищенных категорий граждан. В связи с этим подход к принятию подобных решений требует самой тщательной и кропотливой предварительной подготовки, ответственной проработки на всех уровнях, широкого общественного обсуждения. Любая малейшая недоработка может привести к роковым ошибкам и как результат – к ухудшению положения граждан, нуждающихся в реальной помощи", – отметил Геннадий Боднарчук.



По словам председателя Петросовета, законопроект, представленный накануне на заседании парламентской фракции "Единая России", затрагивал интересы многих жителей республики, пользующихся социальными льготами.



В их число попадали ветераны, проживающие в Петрозаводске. В ходе обсуждения председатель Законодательного собрания РК Элиссан Шандалович и представители депутатского корпуса от "Единой России" высказали свои опасения о возможных рисках, привели весомые аргументы, которые были услышаны.



"В итоге главой Карелии Артуром Парфенчиковым принято взвешенное и, на мой взгляд, единственно правильное решение – отозвать данный документ. Это яркий пример конструктивного взаимодействия депутатов от партии "Единая Россия" и правительства республики Карелии. Уверен, подобный открытый и честный диалог с участием всех заинтересованных сторон является основой всей совместной работы, в том числе и в направлении дальнейшего совершенствования механизмов социальной поддержки населения", – заключил Боднарчук.