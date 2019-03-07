Геннадий Боднарчук принял предложения горожан в программу "Безопасный Петрозаводск"

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел личный прием граждан.

На встрече главы Петросовета с жителями карельской столицы обсуждались важные городские вопросы: уличное освещение, благоустройство общегородских и дворовых территорий, ЖКХ. Часть предложений горожан будут включены в комплекс мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск".

Так, с просьбой помочь с организацией освещения на пешеходном мосту через Лососинку в Лобановском парке (от ул. Калинина в направлении здания Экспоцентра) к председателю Петросовета обратился пенсионер Алексей Михайлович. По словам горожанина, отсутствие фонарей делает передвижение по нему в темное время небезопасным, особенно для пожилых людей.

Геннадий Боднарчук отметил, что данный вопрос взят на контроль, ведь он напрямую связан с обеспечением безопасности граждан. "Постараемся предусмотреть работы в рамках программы "Безопасный Петрозаводск", которая сейчас реализуется в городе и направлена на решение острых вопросов, волнующих жителей. Специалисты МУП ПЭС обследуют объект, после чего будет принято решение: установить там новые фонарные опоры или организовать подсветку каким-либо другим способом", - сказал спикер Петросовета.

По вопросам благоустройства микрорайона Ключевая обратился активный житель Сергей Пилипенко. В этом году двор по ул. Репникова, в котором он живет, попал в программу "Комфортная городская среда". В рамках проекта предусмотрен ремонт асфальта, организация дренажа, установка ограждений и другие работы. У жителей также родилась идея провести работы по озеленению общественной территории, которые не были включены в перечень мероприятий программы. Спикер Петросовета пообещал помочь в решении этого вопроса и совместно с управлением благоустройства и экологии администрации города предусмотреть в этом году проведение на данной территории акции по обустройству газона и посадке новых деревьев.

О проблемах центрального района карельской столицы председателю Петросовета рассказала его жительница Елена Николаевна Акусок. По словам петрозаводчанки, жилой район в границах пр. Ленина - ул. Шотмана - ул. Анохина – р. Неглинка – один из самых старых в городе, поэтому коммунальных проблем хватает: дома обветшали и требуют косметического ремонта, общий облик дворов портят гаражи, есть нарекания и на работу управляющих организаций, которые недобросовестно выполняют свои обязанности. Один из серьезных вопросов, который волнует жителей, – старые контейнерные площадки, установленные на общедомовой территории во дворе по ул. Шотмана. Окрестные дома обслуживает несколько управляющих компаний, которые не могут прийти к общему решению и предусмотреть совместное финансирование установки современной контейнерной площадки закрытого типа.

Геннадий Боднарчук напомнил, что депутатский корпус Петросовета и администрация города настаивают на том, чтобы во всех дворах были оборудованы контейнерные площадки закрытого типа. Они позволяют избежать разлета мусора и препятствуют появлению крыс. "Соответствующие рекомендации направлены в управляющие организации и подрядчикам, отвечающим за вывоз бытовых отходов. В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" также будут предусмотрены мероприятия по обустройству контейнерных площадок на городских территориях", - рассказал спикер городского совета.