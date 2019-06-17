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Новости. Общество
09:47, 17 Июня 2019
фото: Петросовет

Геннадий Боднарчук: "Увеличение стоимости проезда возможно только в случае улучшения качества оказываемых услуг перевозчиками"

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Председатель Петрозаводского городского Совета, секретарь петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук прокомментировал ситуацию с повышением компаниями-перевозчиками стоимости проезда в городских автобусах.

"В Петросовет регулярно поступают многочисленные обращения петрозаводчан, связанные с неудовлетворительной работой перевозчиков. Граждане жалуются на ежедневные нарушения расписания движения, плачевное техническое состояние автобусов, низкую культуру обслуживания пассажиров и грубое пренебрежение ПДД, которые демонстрируют водители. На этом фоне все заявления транспортных компаний о повышении стоимости проезда выглядят, по меньше мере, абсурдными и необоснованными, вызывают искреннее недоумение как у горожан, так и у администрации Петрозаводска и депутатов.

Мы неоднократно указывали руководству компаний на недостатки в их работе и требовали реального улучшения сложившейся ситуации, однако никаких видимых позитивных изменений до сих пор не произошло. В связи с этим считаю, что говорить об увеличении стоимости проезда возможно только в случае улучшения качества оказываемых услуг. Только появление на маршрутах современных низкопольных автобусов, удобных для детей, пожилых людей, родителей с колясками, повышение культуры вождения у водителей, соблюдение ими элементарных правил цивилизованного общения с пассажирами, развитие транспортного обслуживания в целом являются единственным логичным и понятным обоснованием для роста цены за поездку в городском транспорте. При любых других условиях подорожание проезда в автобусах – безосновательно и недопустимо", - подчеркнул Геннадий Боднарчук.

Спикер Петросовета также отметил, что поддерживает намерение администрации Петрозаводска и главы города Ирины Мирошник обратиться в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора при увеличении платы за проезд.


Столица на Онего

Напомним, в минувшие выходные, 15 июня, перевозчики на нескольких маршрутах подняли стоимость проезда с 28 до 32 рублей. В остальных маршрутках висит уведомление, что повышение стоимости проезда ожидается 19 июня.

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Комментарии

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pupsik
2019-06-17 11:33:44
Чем он мерять улучшение качества будет ? В маршрутке будут допуслуги какие-то? По расписанию то не ездят, водители разговаривают по телефону за рулем и так далее.
zanoza
2019-06-17 11:01:44
Может есть в городе альтернатива маршруткам? Если сейчас маршрутки встанут, то наступит транспортный коллапс. Что попусту языком болтать и требовать какое-то качество услуг. Может в убитых троллейбусах качество на высоте?
кир
2019-06-17 09:55:57
Гена врёт и ему не стыдно. Все зверства перевозчиков будут продолжаться.
Мизантроп
2019-06-17 10:35:42
кир, Вопреки распространенному мнению, понять, когда политик врет, очень легко. Когда он врет, у него рот открыт.

кир
2019-06-17 11:42:48
Мизантроп, :)
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