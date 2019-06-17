Геннадий Боднарчук: "Увеличение стоимости проезда возможно только в случае улучшения качества оказываемых услуг перевозчиками"

Председатель Петрозаводского городского Совета, секретарь петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук прокомментировал ситуацию с повышением компаниями-перевозчиками стоимости проезда в городских автобусах.

"В Петросовет регулярно поступают многочисленные обращения петрозаводчан, связанные с неудовлетворительной работой перевозчиков. Граждане жалуются на ежедневные нарушения расписания движения, плачевное техническое состояние автобусов, низкую культуру обслуживания пассажиров и грубое пренебрежение ПДД, которые демонстрируют водители. На этом фоне все заявления транспортных компаний о повышении стоимости проезда выглядят, по меньше мере, абсурдными и необоснованными, вызывают искреннее недоумение как у горожан, так и у администрации Петрозаводска и депутатов.

Мы неоднократно указывали руководству компаний на недостатки в их работе и требовали реального улучшения сложившейся ситуации, однако никаких видимых позитивных изменений до сих пор не произошло. В связи с этим считаю, что говорить об увеличении стоимости проезда возможно только в случае улучшения качества оказываемых услуг. Только появление на маршрутах современных низкопольных автобусов, удобных для детей, пожилых людей, родителей с колясками, повышение культуры вождения у водителей, соблюдение ими элементарных правил цивилизованного общения с пассажирами, развитие транспортного обслуживания в целом являются единственным логичным и понятным обоснованием для роста цены за поездку в городском транспорте. При любых других условиях подорожание проезда в автобусах – безосновательно и недопустимо", - подчеркнул Геннадий Боднарчук.

Спикер Петросовета также отметил, что поддерживает намерение администрации Петрозаводска и главы города Ирины Мирошник обратиться в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора при увеличении платы за проезд.



Столица на Онего

Напомним, в минувшие выходные, 15 июня, перевозчики на нескольких маршрутах подняли стоимость проезда с 28 до 32 рублей. В остальных маршрутках висит уведомление, что повышение стоимости проезда ожидается 19 июня.