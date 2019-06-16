В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска

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Жители Петрозаводска опубликовали фото новых ценников в маршрутных автобусах.
Ранее сообщалось, что в мэрию Петрозаводска поступило уведомление от ряда перевозчиков о планируемом повышении стоимости проезда. Транспортные предприятия намереваются увеличить цены: кто-то с 11 июня, некоторые компании с 15 июня, а какие-то 19 июня.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступила против повышения стоимости проезда.
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