В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска

Жители Петрозаводска опубликовали фото новых ценников в маршрутных автобусах.

Ранее сообщалось, что в мэрию Петрозаводска поступило уведомление от ряда перевозчиков о планируемом повышении стоимости проезда. Транспортные предприятия намереваются увеличить цены: кто-то с 11 июня, некоторые компании с 15 июня, а какие-то 19 июня.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступила против повышения стоимости проезда.