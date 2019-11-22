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Новости. Общество
21:05, 22 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Генпрокуратура назвала новые медсправки для водителей ошибкой

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Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман заверил, что эта ошибка будет исправлена.

По словам первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана, Минздрав совершил ошибку, приняв новый порядок медосвидетельствования на право получения водительского удостоверения, пишет ТАСС.

"Из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав. Мы много информировали и МВД, и Минздрав, и правительство РФ об этой проблеме, чтобы ее решить комплексно, раз и навсегда. Как видите, Минздрав нашел такой способ – необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена", – сказал Буксман.

Буксман сообщил, что прокуратура дополнительно изучит вопрос с новым порядком медицинского освидетельствования водителей и его стоимостью. 

В начале июля Минздрав РФ предложил ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились длинные очереди в наркодиспансеры. После нововведений стоимость справки психиатра-нарколога может вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200 до тысячи рублей до 5-6 тысяч рублей.

В четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что "с учетом обеспокоенности граждан" Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

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