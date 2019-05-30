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Новости. Общество
09:23, 30 Мая 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Генпрокуратура проведет масштабную проверку школ

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Генпрокуратура России проведет комплексную проверку образовательных учреждений страны в 2019 году, заявил в ходе "Правительственного часа" в Госдуме генпрокурор Юрий Чайка.

"В это году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены вопросы не только физической защищенности учащихся, но и безопасности, питания, профилактики правонарушений, полноты устранения ранее выявленных нарушений", – заявил Чайка, слова котрого цитирует RNS.

Он отметил, что всего за 2018 год Генпрокуратура выявила на этом направлении 56 тысяч нарушений законов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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баян
2019-05-30 09:45:16
лучше проверят как исполняются указы президента по зарплатам учителей?
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-30 10:44:32
баян, если учителя не встали и ушли в бизнес, то зарплаты их устраивают.
Рыночная же экономика - сами же и голосовали!
Гость
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