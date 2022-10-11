Генпрокуратура заблокировала в соцсети страницу известного в Карелии поисковика

Страница руководителя поискового отряда "Доброспас" Алексей Глушкова заблокирована.

По требованию Генпрокуратуры России аккаунт руководителя поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексея Глушкова в соцсети «ВКонтакте» заблокирован.

Сейчас на странице Алексей Глушкова размещена надпись: «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.05.2022 № 31.27.2022/Треб650-22».

С момента блокировки аккаунта ни сам Алексей Глушков, ни другие пользователи не могут размещать на его странице какую-либо информацию.

Ранее Генпрокуратура заблокировала страницу председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова.