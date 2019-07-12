Геологи из Петербурга приехали в Карелию искать алмазы

В Лоухском районе пытаются найти коренные алмазы, сообщили в пресс-службе АО "Росгеология".

В Карелии геологи открыли летний полевой сезон на Зареченско-Соколоозерской площади по поиску коренных алмазов. Исследуемый участок в 2 654 км кв расположен в Лоухском районе.

Специалистами составит карту прогноза алмазоносности Зареченско-Соколоозерской площади.