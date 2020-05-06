Георгиевские ленточки будут раздавать в крупных магазинах Петрозаводска

В преддверии праздника волонтеры передали миниатюрные символы воинской славы представителям торговых сетей, сообщили в администрации Петрозаводска.

Всероссийская акция памяти "Георгиевская ленточка" в этом году проводится в новом формате: в условиях самоизоляции каждый желающий может сфотографироваться с символом воинской славы и рассказать о нем на страницах в соцсетях.

Взять георгиевскую ленточку, а также памятку об истории и значении символа можно на информационных стойках крупных магазинов.

На днях волонтёры из молодежного центра "Смена" передали очередную партию ленточек в гипермаркеты "Лента" и "Леруа Мерлен". Также неотъемлемый атрибут Дня Победы можно получить в следующих точках распространения:

- Гипермаркет "Сигма" (пр. Лесной, 47)

- Гипермаркеты "Магнит Семейный" (ул. Ровио, 15 и ул. Казарменская, 2)

- Аптеки "Карелфарм" (ул. Володарского, 3 и ул. Краснофлотская, 29)

Всенародная акция "Георгиевская ленточка" проходит в нашей стране ежегодно. В преддверии 9 мая волонтеры рассказывают об истории символа и раздают георгиевские ленточки всем, кто хотел бы выразить благодарность героям Великой Отечественной войны.