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Георгиевские ленточки будут раздавать в крупных магазинах Петрозаводска

Новости. Общество
15:32, 07 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В преддверии праздника волонтеры передали миниатюрные символы воинской славы представителям торговых сетей, сообщили в администрации Петрозаводска.

Всероссийская акция памяти "Георгиевская ленточка" в этом году проводится в новом формате: в условиях самоизоляции каждый желающий может сфотографироваться с символом воинской славы и рассказать о нем на страницах в соцсетях.

Взять георгиевскую ленточку, а также памятку об истории и значении символа можно на информационных стойках крупных магазинов.

На днях волонтёры из молодежного центра "Смена" передали очередную партию ленточек в гипермаркеты "Лента" и "Леруа Мерлен". Также неотъемлемый атрибут Дня Победы можно получить в следующих точках распространения:

- Гипермаркет "Сигма" (пр. Лесной, 47)
- Гипермаркеты "Магнит Семейный" (ул. Ровио, 15 и ул. Казарменская, 2)
- Аптеки "Карелфарм" (ул. Володарского, 3 и ул. Краснофлотская, 29)

Всенародная акция "Георгиевская ленточка" проходит в нашей стране ежегодно. В преддверии 9 мая волонтеры рассказывают об истории символа и раздают георгиевские ленточки всем, кто хотел бы выразить благодарность героям Великой Отечественной войны.

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Комментарии

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новый
2020-05-07 15:50:44
Либерастню от ленточек корежит как вампиров от солнечного света. Но все равно пойдут в магазин с целью пожрать. Голод не тетка :)
Вася
2020-05-07 15:44:24
Может лучше маски?
Гость
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