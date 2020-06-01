Герои скульптуры "Рыбаки" в Петрозаводске соблюдают "масочный режим" (ФОТО)

Неизвестные граждане одели медицинские маски на лица героев скульптуры "Рыбаки", находящейся на берегу Онежского озера.

Медицинские маски закреплены на лицах персонажей скульптуры "Рыбаки".

Скульптура, установленная на побережье Онего в 1991 году, считается одним из символов Петрозаводска. Ее автор - Рафаэль Консуэгра. Композиция досталась карельской столице в подарок от американского города-побратима Дулута.

Стоит напомнить, зимой 2011 года "рыбаков" облачали в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

В Карелии с десятого мая действует "масочный режим". Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Затем Парфенчиков объяснил, почему он подписал распоряжение об обязательном ношении масок.