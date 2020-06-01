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Герои скульптуры "Рыбаки" в Петрозаводске соблюдают "масочный режим" (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 02 Июня 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Неизвестные граждане одели медицинские маски на лица героев скульптуры "Рыбаки", находящейся на берегу Онежского озера.

Медицинские маски закреплены на лицах персонажей скульптуры "Рыбаки". 

Скульптура, установленная на побережье Онего в 1991 году, считается одним из символов Петрозаводска. Ее автор - Рафаэль Консуэгра. Композиция досталась карельской столице в подарок от американского города-побратима Дулута.

Стоит напомнить, зимой 2011 года "рыбаков" облачали в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. 

В Карелии с десятого мая действует "масочный режим". Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Затем Парфенчиков объяснил, почему он подписал распоряжение об обязательном ношении масок.

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