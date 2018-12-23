Гезалов: В детских домах практически нет сирот

Эксперт по сиротству Александр Гезалов считает, что учреждениям выгодно содержать "сирот" по заявлениям.

"Часто причина нахождения детей в детдоме – банальная бедность и правовая безграмотность. Нередко детей сдают на прокорм. Часто это дети, оставленные без попечения родителей. И создавать миф, что есть сироты, это значит пытаться создать стигму, а значит новую проблему", – считает Гезалов.

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