ГИБДД Карелии 4 дня будет наблюдать, как пешеходы и водители пересекают «зебру»

С 13 по 16 июля Госавтоинспекция Карелии проведет 1-й этап профилактического мероприятия «Пешеходы Карелии», сообщили в Госавтоинспекции республики.

В ходе профилактических мероприятий автоинспекторы уделят внимание как водителям, так и пешеходам. Сотрудники Госавтоинспекции разъяснят участникам движения, что нарушение ПДД или проявленная невнимательность на дороге могут привести к аварийной ситуации.

Дорожные полицейские проконтролируют переход проезжей части пешеходами, правила проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков водителями транспорта, то, как водители уступают дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

С начала 2021 года в Карелии в 44 ДТП с участием пешеходов, 7 человек погибли, 39 пешеходов травмированы. В числе пострадавших 11 детей — пешеходов. Основной причиной ДТП является переход дороги в неустановленном месте пешеходами. Всего к ответственности за нарушение ПДД привлечено более 2260 пешеходов.

Госавтоинспекция Карелии напоминает: водитель обязан перед пешеходным переходом уступить дорогу пешеходам. А пешеходы могут выходить на дорогу только после того, как оценят расстояние до приближающихся автомобилей и убедятся в безопасности своего перехода.