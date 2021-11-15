ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей, чтобы они не надеялись на быстрое протрезвление после употребления алкогольных напитков.

Разъяснения размещены на странице ведомства Вконтакте и приурочены к акции «Нетрезвый водитель», которая проводится во время новогодних каникул.

«Даже самый легкий алкоголь выводится из здорового организма в течении долгого времени. Так, легкий алкоголь — от 10 до 20 часов и более. Тяжелый алкоголь — более 20 часов», — пояснили в ГИБДД.

В Госавтоиспекции также напомнили, что реакция организма и время выведения алкоголя и продуктов его распада у людей индивидуальны и зависят от многих факторов: пол, вес, возраст, наличие хронический заболеваний, восприимчивости к алкоголю, общего состояния здоровья.



