ГИБДД Карелии объяснила, как инспекторы борются за безопасность пассажирских автобусов

Госавтоинспекция Карелии опубликовала разъяснения, как проходят проверки пассажирских автобусов на дорогах республики.

Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на странице ГИБДД Вконтакте.

«Дорожные полицейские проверяют законность осуществления пассажирских перевозок и наличие необходимых документов, предусмотренных ПДД РФ. Контролируют техническое состояние автобусов, в том числе, уделяя внимание исправности рулевого управления, тормозной системе. Одним из важных элементов проверки является соблюдение режима труда и отдыха водителей пассажирских автобусов. Инспекторы напоминают водителям о необходимости использования тахографа и поддержании прибора в работоспособном состоянии», — пояснили в Госавтоинспекции.







