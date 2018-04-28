ГИБДД Карелии предупредила, что будет штрафовать за проезд по левой полосе при свободной правой

В ГИБДД Карелии назвали сумму штрафа, который может получить водитель, нарушивший правила движения по полосам.

В преддверии майских праздников и активного дачного сезона автоинспекторы напомнили водителям о правилах движения по полосам.

Специальный рейд по пресечению нарушений за движение по левой полосе при свободной правой провели сотрудники Госавтоинспекции Карелии на федеральной дороге "Подъезд к Петрозаводску".

В ходе рейда, несмотря на присутствие видеокамер и патрульного автомобиля на обочине дороги, многие автомобилисты продолжали движение по крайней левой полосе.

Некоторые водители свои действия не считали нарушением.

Вместе с постановлением на штраф в 1,5 тыс. рублей автоинспекторы вручали нарушителям памятки с разъяснением движения по полосам.