ГИБДД Карелии просит водителей беречь себя на дорогах в морозную погоду

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Сложную дорожную обстановку прогнозируют на выходных в ГИБДД Карелии.
По прогнозу синоптиков в ближайшие выходные дни ожидается морозная погода (местами до -15 градусов), а также возможно выпадение снежных осадков, что может осложнить дорожную обстановку, сообщили в пресс-службе карельского ведомтсва.
В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция Карелии обращает внимание всех участников дорожного движения, что, только строго выполняя все нормы Правил дорожного движения, указания дорожных знаков и разметки, учитывая дорожные и метеорологические условия можно обезопасить себя и других участников движения от возникновения дорожных аварий.
"Будьте внимательными на дороге и берегите себя!" – просит ГИБДД Карелии.
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