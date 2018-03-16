ГИБДД Карелии просит водителей беречь себя на дорогах в морозную погоду

Сложную дорожную обстановку прогнозируют на выходных в ГИБДД Карелии.

По прогнозу синоптиков в ближайшие выходные дни ожидается морозная погода (местами до -15 градусов), а также возможно выпадение снежных осадков, что может осложнить дорожную обстановку, сообщили в пресс-службе карельского ведомтсва.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция Карелии обращает внимание всех участников дорожного движения, что, только строго выполняя все нормы Правил дорожного движения, указания дорожных знаков и разметки, учитывая дорожные и метеорологические условия можно обезопасить себя и других участников движения от возникновения дорожных аварий.

"Будьте внимательными на дороге и берегите себя!" – просит ГИБДД Карелии.