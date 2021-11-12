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ГИБДД Карелии рассказала о пострадавших в страшной аварии в Олонецком районе

Новости. Происшествия
11:27, 26 Декабря 2021
фото: пожарная охрана Олонецуого района

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Три человека пострадали в ДТП на трассе в Олонецком районе Карелии.

В субботу, 25 декабря, в 13:30 на 303 км автодороги «Кола», в Олонецком районе, 58-летняя водитель автомобиля Kia допустила занос, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Citroen.

В результате ДТП травмированы 40-летняя водитель Citroen и ее пассажиры - 61-летняя женщина, 26-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее спасатели Олонецкого района опубликовали фото с места страшного ДТП.

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