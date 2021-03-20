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ГИБДД Карелии сообщила о пострадавших в лобовом столкновении автомобилей на трассе "Сортавала"

Новости. Происшествия
10:33, 21 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло 20 марта на федеральной трассе "Сортавала".

Напомним, авария произошла возле поселка Хелюля. Сообщалось о трех пострадавших.

По данным Госавтоинспекции, 20 марта в 14:05 водитель микроавтобуса Hyundai Grand Starex не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford Fusion.

В результате аварии пострадал 62-летний водитель автомобиля Ford и его 18-летняя пассажирка. Также пострадала 36-летняя пассажирка микроавтобуса.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Госавтоинспекции призывают водителей выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным и погодным условиям.

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