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ГИБДД Карелии составила памятку, как организовано движение после открытия моста в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 25 Января 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска
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После открытия автомобильного моста на улице Кирова в Петрозаводске на прилегающих улицах изменилась схема движения транспорта.

ГИБДД Карелии подготовило наглядную памятку для водителей, чтобы выбирали правильные маршруты.

"Перед началом новой трудовой недели напоминаем об изменении организации дорожного движения на улицах Кирова, Вольной, Дзержинского, Малой Слободской, Федосовой в связи с возобновлением движения по мосту через р. Неглинка. Обращаем внимание родителей учащихся МОУ "Гимназия № 17". Продумайте свой маршрут движения!", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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