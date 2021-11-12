ГИБДД нашла сбежавшего водителя, который сбил пешехода на «зебре» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска установила личность водителя, который 10 ноября на пешеходном переходе сбил девушку и скрылся с места ДТП.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 10 ноября в 14.14 на пересечении улиц Луначарского и Промышленная.

Автомобиль «Митсубиши» сбил девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая обратилась в лечебное учреждение.

«По факту ДТП проводится административное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действий участников ДТП», — сообщили в ГИБДД.

Видеозапись происшествия размещена в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.