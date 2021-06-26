ГИБДД назвала виновного в смертельной аварии на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

Причиной смертельного ДТП, произошедшего в субботу на трассе «Кола» в Лоухском районе Карелии, стали действия водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу.

Об этом сообщили сегодня в Госавтоинспекции Карелии.

«45-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес-Бенц» в составе с прицепом «SW-360G» на ремонтном участке автодороги нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части — выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП 68-летний водитель «Лады Гранта» и его 67-летняя пассажирка с травмами были доставлены в Лоухскую Ц. Б. От полученных травм водитель «Лады» позднее скончался в больнице.

В легковом автомобиле находились жители Ульяновской области.