Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 21 Января 2019
фото: "Коммерсантъ" / Александр Скифский

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Загрузка...

Код региона на госзнаке привяжут к адресу регистрации владельца

Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины.

Поставить на учет машину с "неместным" номером будет невозможно: такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств. Ограничение понадобилось МВД для "прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины".

Документ  вступит в силу вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств" 4 августа 2019 года.

Нововведение заключается в том, что при постановке автомобиля на учет в подразделении ГИБДД возможно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован автовладелец.

По действующим с 2013 года правилам после покупки машины, например, в Рязанской области москвич, поставив ее на учет, может использовать номер, оставшийся от прежнего владельца (то есть с кодом региона 62).

Новые правила такую возможность исключают: автовладелец со столичной регистрацией должен будет получить московский номер. Правило это будет соблюдаться независимо от того, где автомобиль регистрируют, пишет "Коммерсантъ".

В пояснительной записке к проекту не объясняется цель подобного ограничения.

"Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности, –пояснили изданию в полиции. – При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан".

Для автовладельцев ничего не изменится, транспортный налог они все равно платят по месту регистрации машины, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Машина с "неместными" номерами, как правило, привлекает усиленное внимание инспекторов: к "приезжим" больше придираются, говорит он. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
14.01.2019, 11:49
ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска
16.01.2019, 12:25
"Бумажные" проекты
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе

Аналитика

18.01.2019 14:35
Обществоведение
Оптимизация или развитие? 3
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
Карельские чиновники предложили поморским детям интернат 1
18.01.2019 14:27
Прорыва не обещают 4
18.01.2019 13:51
Евгений Ульянов: "У народа словно пелена упала с глаз" 3
18.01.2019 11:00
"Бумажные" проекты 8
16.01.2019 12:25
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:38
Личное мнение
Обкуриленные
Как "курильский консенсус" помог российской власти выпустить из общества пар.
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
Старый Новый год как праздник двоемыслия 17
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 10
09.01.2019 10:33
архив чтиво

Медиа

День снега-2019 в Петрозаводске
Сегодня 12:29
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»