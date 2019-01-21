ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Код региона на госзнаке привяжут к адресу регистрации владельца

Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины.

Поставить на учет машину с "неместным" номером будет невозможно: такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств. Ограничение понадобилось МВД для "прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины".

Документ вступит в силу вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств" 4 августа 2019 года.

Нововведение заключается в том, что при постановке автомобиля на учет в подразделении ГИБДД возможно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован автовладелец.

По действующим с 2013 года правилам после покупки машины, например, в Рязанской области москвич, поставив ее на учет, может использовать номер, оставшийся от прежнего владельца (то есть с кодом региона 62).

Новые правила такую возможность исключают: автовладелец со столичной регистрацией должен будет получить московский номер. Правило это будет соблюдаться независимо от того, где автомобиль регистрируют, пишет "Коммерсантъ".

В пояснительной записке к проекту не объясняется цель подобного ограничения.

"Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности, –пояснили изданию в полиции. – При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан".

Для автовладельцев ничего не изменится, транспортный налог они все равно платят по месту регистрации машины, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Машина с "неместными" номерами, как правило, привлекает усиленное внимание инспекторов: к "приезжим" больше придираются, говорит он.