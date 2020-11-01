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ГИБДД оштрафовала водителя за перевозку тяжеловесной техники по дорогам Карелии

Новости. Общество
08:05, 02 Ноября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Водителя ждет крупный штраф за то, что он разбивал дороги Карелии, перевозя тяжелую дорожно-строительную технику, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь на 1 ноября инспекторы ГИБДД Карелии в поселке Пиндуши Медвежьегорского района пресекли нарушение водителем, осуществлявшим тяжеловесную, крупногабаритную перевозку дорожно-строительной техники автотранспортом.

Автомобиль двигался из Мурманской области в Вологодскую.

В соответствии с ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ за нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение административного штрафа:

- на водителя транспортного средства в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;
- на должностных лиц, ответственных за перевозку, от 45 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2020-11-02 08:08:38
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