ГИБДД оштрафовала водителя за перевозку тяжеловесной техники по дорогам Карелии

Водителя ждет крупный штраф за то, что он разбивал дороги Карелии, перевозя тяжелую дорожно-строительную технику, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь на 1 ноября инспекторы ГИБДД Карелии в поселке Пиндуши Медвежьегорского района пресекли нарушение водителем, осуществлявшим тяжеловесную, крупногабаритную перевозку дорожно-строительной техники автотранспортом.

Автомобиль двигался из Мурманской области в Вологодскую.

В соответствии с ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ за нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение административного штрафа:

- на водителя транспортного средства в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;

- на должностных лиц, ответственных за перевозку, от 45 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.