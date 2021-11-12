ГИБДД Петрозаводска эвакуировала 16 мешавших уборке автомобилей с одной улицы (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции помогают городу бороться со стихией и просят автовладельцев не осложнять ситуацию на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска оказывают помощь в борьбе со стихией подрядным организациям и гражданам, в том числе осуществляя уборку улиц.

Автовладельцев просят обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку, стоянку, знаки дополнительной информации (таблички) под ними. С Березовой аллеи было эвакуировано на минувшей неделе 16 автомобилей, что значительно затруднило качественную уборку улицы.

Напомним, на улицы города после недавнего снегопада на помощь подрядчику вышла дополнительная техника.