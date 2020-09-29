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ГИБДД Петрозаводска ищет, кто посмел нарушить ПДД в центре города под прицелом камер наблюдения

Новости. Общество
12:02, 30 Сентября 2020
фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"
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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска ищут свидетелей нарушения ПДД на площади Кирова.

Ранее сообщали, что сегодня утром, 30 сентября в 9.55, камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела, как белый внедорожник, выезжая с проспекта Карла Маркса к площади Кирова, пересек улицу Правды по пешеходному переходу, проехал по тротуару и торжественно въехал на главную площадь города, припарковав автомобиль рядом с аллеей героев, где в 10.00 начиналось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

В паблике Госавтоинспекции Петрозаводска отмечается, что по данному факту нарушения проводится проверка.

"Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44", - написано в сообщении Госавтоинспекции.

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Комментарии

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dkzfiles
2020-09-30 12:23:58
у нас запросто ездят по тротуарам, вот еще: 29.09.2020 в 8:28:45 внедорожник объезжает пробку по тротуару и газону. Камера "Красноармейская ул., мост через Лососинку" в сторону перекрестка на гоголя, начало маневра не видно, мешают деревья.. https://kamera.karelia.pro/?arc=3355&range=202009290828-202009290829#arc-anc
User
2020-09-30 12:18:18
Сдается, что когда найдут, будет как с ковидным банкетом прокурорских.
новый
2020-09-30 12:10:44
Пофиг, договоримся. Мы здесь власть.
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