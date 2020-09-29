ГИБДД Петрозаводска ищет, кто посмел нарушить ПДД в центре города под прицелом камер наблюдения

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска ищут свидетелей нарушения ПДД на площади Кирова.

Ранее сообщали, что сегодня утром, 30 сентября в 9.55, камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела, как белый внедорожник, выезжая с проспекта Карла Маркса к площади Кирова, пересек улицу Правды по пешеходному переходу, проехал по тротуару и торжественно въехал на главную площадь города, припарковав автомобиль рядом с аллеей героев, где в 10.00 начиналось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

В паблике Госавтоинспекции Петрозаводска отмечается, что по данному факту нарушения проводится проверка.

"Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44", - написано в сообщении Госавтоинспекции.