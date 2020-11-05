ГИБДД Петрозаводска ищет водителя-нарушителя, который чуть не сбил пешеходов (ВИДЕО)

ГИБДД просит помочь найти водителя, который на Первомайском проспекте в Петрозаводске проехал на "красный" и чуть не сбил пешеходов, которые начали переходить дорогу.

В паблике ГИБДД Петрозаводска сообщается, что 1 ноября в 17.14 на пересечении пр. Первомайского и ул. Мурманская неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения - совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.

Просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Момент нарушения попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".