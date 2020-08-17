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ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО) 4
Сегодня 15:02

ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:02, 18 Августа 2020
фото: © кадр из видео
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Водитель внедорожника проехал с нарушением перекресток в Петрозаводске, и теперь его разыскивает ГИБДД.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", Госавтоинспекция города проводит проверку по факту нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Land Cruiser черного цвета 17 августа в 17.44 на перекрестке улиц Горького и Красноармейской.

ГИБДД просит всех, кто располагает какой-либо информацией о водителе, позвонить в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска по телефонам 715-900 и 784-444.

Ранее факт нарушения ПДД водителем внедорожника попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

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Комментарии

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zanoza
2020-08-18 15:48:33
Водятлы на внедорожниках всегда пренебрегают правилами дорожного движения, потому как возомнили себя выше этих правил.
Борис
2020-08-18 15:20:47
А для чего его разыскивать? Ничего вроде не нарушил, никому не помешал!?
mobikk
2020-08-18 15:28:16
Борис,
Если все водители - такие знатоки ПДД, как вы. то лучше на улицу не выходить))
ppppp
2020-08-18 15:26:25
Борис, права у тебя есть? Если есть - сожги!!! Либо сдай в ГИБДД.
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