ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)

Водитель внедорожника проехал с нарушением перекресток в Петрозаводске, и теперь его разыскивает ГИБДД.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", Госавтоинспекция города проводит проверку по факту нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Land Cruiser черного цвета 17 августа в 17.44 на перекрестке улиц Горького и Красноармейской.

ГИБДД просит всех, кто располагает какой-либо информацией о водителе, позвонить в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска по телефонам 715-900 и 784-444.

Ранее факт нарушения ПДД водителем внедорожника попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".