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ГИБДД Петрозаводска напомнила водителям о штрафе за грязные номера

Новости. Общество
17:40, 16 Ноября 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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За управление транспортом с нечитаемыми номерами предусмотрено наказание, напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости поддержания в чистоте регистрационных знаков автомобилей.

«Номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака», — объяснили в ГИБДД.

На данный момент за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей.

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Комментарии

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кир
2021-11-16 18:09:53
Сегодня нет машин с чистыми номерами.
Русский мужик
2021-11-16 17:55:05
Сначало бы дорожников оштрафовали бы за жутк грязь на дорогах а уж потом за водителей бы брались . Но с водителей проще конечно .
grisha
2021-11-16 18:16:11
Русский мужик, поддерживаю полностью. На сухой асфальт накидают песка, когда в этом нет никакой необходимости. Зато после снегопадов чистят когда уже всё укатают, а потом песка с солью побольше, на дорогах грязь 9 месяцев в году. Не успеваешь машину мыть (если не чушок, то грязный автомобиль, как грязные трусы- чувствуешь внутренний дискомфорт).
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