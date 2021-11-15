ГИБДД Петрозаводска напомнила водителям о штрафе за грязные номера

За управление транспортом с нечитаемыми номерами предусмотрено наказание, напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости поддержания в чистоте регистрационных знаков автомобилей.

«Номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака», — объяснили в ГИБДД.

На данный момент за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей.