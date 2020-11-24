ГИБДД Петрозаводска предупреждает водителей, которые еще не "переобулись", о приближающейся непогоде

В четверг, 26 ноября, в Петрозаводске ожидается снегопад, ГИБДД призывает водителей быть осторожными при вождении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается снег. Изменение погодных условий, в особенности первый снег, неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке.

Усугубляется ситуация тем, что многие водители еще не готовы к зимнему сезону, и вероятность возникновения ДТП в эти дни увеличивается в разы.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует не затягивать с подготовкой автомобиля к зиме. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Общие рекомендации для замены летней резины гласят, что ехать в шиномонтаж нужно, когда среднесуточная температура находится в пределах от +5 до +7 градусов. Летняя резина в такую погоду теряет свою эластичность, становится "дубовой" и неэффективной, особенно на скользкой дороге. А свойства современных зимних шин при эксплуатации в теплую погоду не меняются, и шины существенно не изнашиваются.

В случае ухудшения погодных условий Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными - избегать совершения резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, отказаться от выполнения резких маневров. Выбирайте скоростной режим в соответствии с реальной дорожной обстановкой и метеорологическими условиями.