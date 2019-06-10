ГИБДД Петрозаводска "прорекламировала" светоотражающие шорты к летнему сезону

В ведомстве отметили, что световозвращающие элементы - незаменимая вещь для велопрогулок в вечернее время.

В паблике ГИБДД Петрозаводска вечером 9 июня появилось сообщение о полезности световозвращающих элементов на предметах летнего гардероба.

"Оказывается, световозвращающие элементы актуальны и на предметах летнего гардероба! Вот такие шорты мы увидели в одном из торговых центров города - незаменимая вещь для велопрогулок в вечернее время!" – написали в ГИБДД города.