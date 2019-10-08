ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя, сбившего 81-летнюю пенсионерку

Водитель доставил пенсионерку в больницу и скрылся с места ДТП, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В понедельник, 7 октября, в 12.20 на пр. Ленина, 7 неустановленный водитель при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 81-летнюю женщину.



После ДТП водитель доставил пострадавшую в БСМП и скрылся. В ГИБДД о факте ДТП не сообщил.



Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.



Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.