ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя, сбившего женщину

ДТП произошло 5 марта на улице Дзержинского, водитель скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В 15.30 в районе домов № 1 и 3 по ул. Дзержинского, водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно Lada серого цвела) при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, стоявшего у края проезжей части.

Водитель с места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате ДТП 56-летняя женщина получила телесные повреждения.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.