ГИБДД Петрозаводска запустила конкурс ко Дню всех влюбленных

Госавтоинспекция столицы Карелии к 14 февраля объявила конкурс очерков об автомобилях.

В ГИБДД Петрозаводска предлагают поделиться историями о своем первом автомобиле или романтическом случае, который стал началом семейной жизни.



К рассказу желательно приложить тематическую фотографию, сообщили в городской Госавтоинспекции.



Номинаций три:



«Мой любимый автомобиль»;



«Мой первый автомобиль»;



«Нас познакомил автомобиль».



14 февраля истории разместят в паблике ГИБДД карельской столицы.



Всех участников конкурса наградят онлайн-сертификатами, а трех победителей в каждой номинации отметят сувенирами от Госавтоинспекции Петрозаводска.



Работы принимают до 17.00 13 февраля в личных сообщениях администратору сообщества в социальной сети.