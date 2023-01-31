ГИБДД Петрозаводска запустила конкурс ко Дню всех влюбленных

Госавтоинспекция столицы Карелии к 14 февраля объявила конкурс очерков об автомобилях.
В ГИБДД Петрозаводска предлагают поделиться историями о своем первом автомобиле или романтическом случае, который стал началом семейной жизни.
К рассказу желательно приложить тематическую фотографию, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Номинаций три:
«Мой любимый автомобиль»;
«Мой первый автомобиль»;
«Нас познакомил автомобиль».
14 февраля истории разместят в паблике ГИБДД карельской столицы.
Всех участников конкурса наградят онлайн-сертификатами, а трех победителей в каждой номинации отметят сувенирами от Госавтоинспекции Петрозаводска.
Работы принимают до 17.00 13 февраля в личных сообщениях администратору сообщества в социальной сети.
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