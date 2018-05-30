ГИБДД планирует сделать знак "Шипы" необязательным

ГИБДД планирует сделать требование к автомобилистам размещать на стекле машины знак "Шипы" рекомендательным, а не обязательным.

Как пишет ТАСС, об этом заявил журналистам начальник управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

"Мы прислушиваемся к мнению граждан и планируем сделать норму не обязательной, а рекомендательной", - сказал Понарьин.

При этом он подчеркнул, что специальных установок для сотрудников ГИБДД "работать по знаку "Шипы" не планируется".