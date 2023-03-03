ГИБДД предупредила о перекрытии моста под Петрозаводском

Дорожники перекроют мост через реку Деревянка в Прионежском районе Карелии.

Госавтоинспекция Карелии рассказала о запланированных работах на мосту через реку Деревянку в Прионежском районе.



Ограничение движения планируется на129 километре федеральной трассы А-215, от подъезда к базе отдыха Уя до моста через реку Деревянку.



А также на самом мосту 7 марта с 10.00 до 12.00.