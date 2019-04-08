ГИБДД предупреждает водителей Петрозаводска о заморозках

Госавтоинспекция Петрозаводска просит не спешить со сменой зимней резины на летнюю.

"Со вторника, 9 апреля, в Карелии ожидаются заморозки, - пишут в ГИБДД со ссылкой на МЧС республики. - Продолжаем движение на зимних шинах. Рано "переобуваться".