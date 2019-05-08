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Новости. Общество
11:06, 08 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Петрозаводске

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Сегодня на территории Петрозаводска пройдут профилактические мероприятия "Контроль трезвости", сообщили в ведомстве.

Основной целью мероприятий является пресечение нарушений водителями, управляющими транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Сегодня вечером, 8 мая, сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые мероприятия с целью снижения количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения!

Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900? 78-44-44.

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