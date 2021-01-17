ГИБДД разъяснило, можно ли водителям снимать инспекторов на видео в Петрозаводске

Госавтоинспекция сообщает, что водитель может записывать общение с инспекторами в случае конфликтных ситуаций, однако существуют ограничения, которые касаются публикации полученных материалов.

Гражданин может использовать все имеющиеся средства фото, аудио и видеофиксации при общении с инспекторами ДПС в случае возникновения конфликтов либо ситуаций, нарушающих права. Материалы можно будет использовать в качестве доказательств. Об этом сообщает ГИБДД Петрозаводска.

При этом в Госавтоинспекции заявляют, что существуют ограничения, которые запрещают дальнейшее распространение материалов с персональными данными.

"Существует ряд ограничений, касающийся распространения полученных в ходе общения сотрудника и водителя видео и аудиоматериалов. Размещение в сети Интернет видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, доступные для просмотра неопределенному кругу лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года", - пояснили в Госавтоинспекции.

Сами сотрудники ГИБДД используют видеорегистраторы "Дозор-77", которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре машин, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети и так далее.

"Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении", - заявили в ГИБДД.

"В настоящее время основная масса участников дорожного движения активно использует аудио – видеоаппаратуру. Как показывает практика, использование средств аудио и видеозаписи может пригодиться в случае возникновения спорных вопросов при дорожно-транспортном происшествии; стимулирует к более корректному поведению как участников дорожного движения, так и сотрудников ГИБДД, предупреждает противоправные действия, обеспечивает противодействие фактам коррупции". - поясняют в Госавтоинспекции.

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