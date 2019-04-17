ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Лахденпохье

Трагическое ДТП произошло ранним утром в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, на 220 км автодороги А-121 "Сортавала" 25-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на опору уличного освещения. В результате столкновения с опорой транспортное средство опрокинулось, после чего произошло его возгорание.

Водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи.

В группе "Госавтоинспекция Лахденпохья" появилась информация о поиске очевидцев произошедшего.

Всех, имеющих какую-либо информацию о происшествии, просьба сообщить в Отделение ГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району по телефону (814-50) 4-01-19 (с 9.00 до 18.00) или по адресу: Лахденпохья, ул. Советская, 8.