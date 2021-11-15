ГИБДД в Карелии ищет здоровых сотрудников со стойким характером

Госавтоинспекция приглашает на вакантные должности инспекторов дорожно-патрульной службы в Петрозаводске и районах Карелии.

ГИБДД приглашает на службу мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовых нести службу в ОВД.

Также имеются должности для действующих сотрудников отдела внутренних дел.

ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску:

Старшина МТО;

Специалист;

Мл. инспектор дежурной группы;

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Беломорскому району:

Ст. инспектор по ИАЗ.

ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району:

Инспектор по пропаганде.

ОГИБДД ОМВД России по Кемскому району:

Инспектор ДПС

ОГИБДД ОМВД России по Кондопожскому району:

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше:

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району:

Начальник ОГИБДД;

Инспектор по ИАЗ;

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД РФ по Медвежьегорскому району:

Инспектора ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Олонецкому району:

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району:

Начальник ОГИБДД;

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району:

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району:

Гос.инспектор дорожного надзора.

ОГИБДД ОМВД России по Пудожскому району:

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району:

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району:

Инспектор ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району:

Инспектор ДПС.

ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску:

Документовед.

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России (обучение осуществляется за счет средств системы МВД России).

Сотрудники имеют полный социальный пакет, достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах республики): Петрозаводск, ул. Ленинградская, Д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809. При личном посещении ведомства при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.