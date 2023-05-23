Гибкость, сила и красота: в Петрозаводске прошел зрелищный фестиваль по фитнес-аэробике

На республиканском фестивале по фитнес-аэробике за победу бились 400 спортсменок.

В День защиты детей, 1 июня, во Дворце спорта «Корал» в десятый раз прошел Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Пусть всегда будет солнце». В этом году в нем участвовали 400 спортсменов, в том числе из Ленинградской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга. Соревновались в разных возрастных группах – от 4 лет до 30 и выше в таких дисциплинах как аэробика, степ-аэробика, спортивная аэробика, хип-хоп, коллективами, парами и индивидуально.

Насколько зрелищным было соревнование, знает «Фактор News», где опубликовали фоторепортаж из Дворца спорта.