«Гибнет еще один парк»: жители Петрозаводска пожаловались на неаккуратные земляные работы в сквере

Горожане переживают, что деревьям грозит уничтожение.

Горожане возмутились отношением подрядчика к деревьям в сквере на пересечении улиц Пархоменко и Фрунзе. Фото опубликовали в паблике Экология Петрозаводск.

«В Петрозаводске гибнет ещё один парк. Что происходит в Липовом парке?», — задали риторический вопрос авторы поста.

Жители карельской столицы рассказали, что подрядчик проводил земляные работы, повредил строительной техникой деревья и навалил грунт прямо на стволы насаждений.



«На стволах деревьев имеются зацепы от ковшей техники», — отметили очевидцы.



«Территория не ограждена, не имеет информационных щитов. Крупные камни навалены в кучу прямо на красивые ледниковые валуны, которые были украшением парка. На территории сквера без ограждения размещён склад строительных материалов — колец Ж. И. Не говоря о том, что затруднён проход пешеходов, аллея парка и все газоны завалены грунтом и испорчены колёсами техники. Ну, что уважаемая Инна Колыхматова, смогут ли чиновники Администрации составить протокол об административном правонарушении по факту порчи насаждений и несоблюдения правил проведения земляных работ? Или нарушений нет?», — обратились с вопросом к мэру карельской столицы местные жители.

Ранее мы писали о том, что жители района Пески не хотят, чтобы рядом с их домом вырубили парк «Вилда» для строительства на этом месте камнеобрабатывающего завода.