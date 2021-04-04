Гигантская помойка разрастается в городе Карелии (ФОТО)

В Питкяранте местные жители жалуются, что коммунальные службы отказываются вывозить мусор с их территории.

Гигантская свалка по адресу Пушкина, 9 в Питкяранте беспокоит местных жителей. Люди сообщают, что местные коммунальщики игнорируют их проблему. Об этом информирует паблик "Нетипичная Питкяранта".

Авторы поста в соцсети утверждают, что свалка образовалась около дома, рассчитанного на проживание четырех семей. При этом сейчас в доме постоянно живут лишь две семьи, утверждают они. Во дворе, по словам местных жителей, нет контейнерной площадки, а имеется только выгребная яма. Свалка при этом копится долгое время. Люди поясняют, что получают счета от коммунальщиков, но при этом на их звонки с жалобами никто не отвечает.

Местные жители заявляют, что пытались своими силами вывозить мусор и выносить отходы в соседние контейнеры, но встретили противодействие.

"Недавно я снова занялась нашей мусорной проблемой, написала в Минприроды, звонила в комитет по жилищному и дорожному хозяйству. Мне сообщили, что, оказывается, мы все-таки можем выносить наш мусор на соседскую контейнерную площадку. Проблема только в том, что она находится от нас через дорогу, и там нет пешеходного перехода. Тогда мне посоветовали написать заявление, комитет организует выездную проверку и разбирательство с УК и администрацией. Конечно, я его напишу", - сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска шокированы масштабом уличной свалки.