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Гигантская помойка разрастается в городе Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
14:41, 05 Апреля 2021
фото: Нетипичная Питкяранта / ВК
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В Питкяранте местные жители жалуются, что коммунальные службы отказываются вывозить мусор с их территории.

Гигантская свалка по адресу Пушкина, 9 в Питкяранте беспокоит местных жителей. Люди сообщают, что местные коммунальщики игнорируют их проблему. Об этом информирует паблик "Нетипичная Питкяранта".

Авторы поста в соцсети утверждают, что свалка образовалась около дома, рассчитанного на проживание четырех семей. При этом сейчас в доме постоянно живут лишь две семьи, утверждают они. Во дворе, по словам местных жителей, нет контейнерной площадки, а имеется только выгребная яма. Свалка при этом копится долгое время. Люди поясняют, что получают счета от коммунальщиков, но при этом на их звонки с жалобами никто не отвечает.

Местные жители заявляют, что пытались своими силами вывозить мусор и выносить отходы в соседние контейнеры, но встретили противодействие.

"Недавно я снова занялась нашей мусорной проблемой, написала в Минприроды, звонила в комитет по жилищному и дорожному хозяйству. Мне сообщили, что, оказывается, мы все-таки можем выносить наш мусор на соседскую контейнерную площадку. Проблема только в том, что она находится от нас через дорогу, и там нет пешеходного перехода. Тогда мне посоветовали написать заявление, комитет организует выездную проверку и разбирательство с УК и администрацией. Конечно, я его напишу", - сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска шокированы масштабом уличной свалки.

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Комментарии

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Кент
2021-04-05 16:51:02
Выложили бы из мусора лозунг: "Навальный - наш Президент!", уже через считанные часы всё убрали бы!?! А если ещё и "слова Байдена.."?!? То через минуты....
театральный критик
2021-04-05 17:02:50
Кент, да не смеши. Вашего берлинского пациента уже давно забыли. Отработанный материал. :)
наташка
2021-04-05 16:36:41
Надо сваливать в цывилизованые страны. Сомалийцы в финляндии так не гадят.
театральный критик
2021-04-05 15:33:55
Зато местечковые мамочки митингуют и на сугробах слова всякие пишут. Не мусор же убирать.
zanoza
2021-04-05 16:36:12
Теперь оказывается мамочки виноваты в том, что Карелия в мусоре погрязла. А что по этому поводу скажет руководство единого регионального оператора и их учредитель?
Изя
2021-04-05 15:28:31
Засрали Карелию " приставы " и их оператор , в голове одно бабло и полное отсутствие работы . В ПТЗ все помойки засраны . позорище . :)
zanoza
2021-04-05 15:19:31
А это мусорная реформа уже в г. Питкяранта.
Off
2021-04-05 14:58:51
Педриотам некогда заниматься коммуналкой , у них очередь на получение откатов . Там где правят педроссы - всегда разруха и мусорные горы
кир
2021-04-05 14:56:16
Загнали скотину в колхозное стадо, оставив детей без еды, разграбили барское добро и полагали, что всё будет и работать не надо. До сих пор откликается, бестолочи.
ромео
2021-04-05 14:52:00
а что яблочники?
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