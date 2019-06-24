Гимнастка из Карелии стала чемпионкой на Европейских играх

Европейские игры проходят в Минске c 21 по 30 июня, сообщили в Минспорта Карелии.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Карелии Анастасия Максимова в составе сборной команды страны завоевала золото в упражнениях с 5 мячами и бронзу в многоборье на II Европейских играх.

IЕвропейские игры проходят в Минске c 21 по 30 июня. Состав сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях претерпел несколько изменений и в итоговом варианте в команду вошли: Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анжелика Стубайло, Анастасия Шишмакова и Вера Бирюкова.