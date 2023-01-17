«Гиперборея» в Петрозаводске прошла без салюта, но с огоньком (ФОТО)

Смотрите фото, как пошел фестиваль «Гиперборея-2023» в Петрозаводске.

В субботу, 11 февраля, в Петрозаводске завершился международный зимний фестиваль «Гиперборея-2023». В этом году лейтмотивом всех праздничных мероприятий стала цитата из пролога к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» «Там русский дух, там Русью пахнет». Скульпторы создали три десятка ледовых и снежных фигур с героями сказаний, былин, легенд и сказок.

Сказания, былины, легенды русского народа были отражены не только в творчестве снежных и ледовых мастеров, но и сквозной нитью прошли по всем программам и площадкам праздника.

Мастера создавали скульптуры, повара варили лохикейто, артисты пели и плясали, организаторы проводили различные конкурсы, Театр огня дал зрелищное представление.

Смотрите праздник в объективе фотографа «Столицы на Онего» Людмилы Корвяковой.